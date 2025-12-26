宇崎竜童が、80歳のバースデーライブをビルボードライブ大阪にて2026年2月28日に開催する。 （関連：Spotify年間ランキングから振り返る、2025年音楽シーンの傾向は？芦澤紀子氏×柴那典氏によるトークセッションをレポート） 本公演では、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドを共に支えた和田静男（Vo/Gt）と、彼のバンド SCARFACEが登場し、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの楽曲を