岡山市北区の百貨店で年末年始に販売される福袋が準備されました。天満屋岡山店では、あす（27日）からの「福袋大会」に向け、売り場に商品が並べられました。 【写真を見る】百貨店で年末年始に販売される福袋の準備44万円相当の高級羽毛布団が入った福袋は15万円【岡山】 今年は婦人雑貨や生活用品など、1,000円台～15万円台の福袋約1万2,000点を用意。44万円相当の高級羽毛布団が入った福袋は15万円、およそ9,000円分