香川県高松市内の自衛隊施設で、当時10代の女性にキスをしたり抱きついたりするなどわいせつな行為をした疑いで今月8日に逮捕された自衛隊香川地方協力本部の男性自衛官について、高松地検は「諸般の事情を考慮した結果」、不起訴処分にしたと発表しました。