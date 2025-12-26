■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月２６日１５６円３６～３８銭（△０．４６） １２月２５日１５５円９０～１０銭（△０．０８） １２月２４日１５５円８２～８４銭（▼０．２５） １２月２３日１５６円０７～０８銭（▼１．４０） １２月２２日１５７