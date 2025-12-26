日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円３６～３８銭と前営業日比４６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円０７～１１銭と同２９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７２～７４ドルと同０．０００３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS