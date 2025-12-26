風邪引かんようにね…▶▶この作品を最初から読む山奥の農村で生まれ、父を亡くしたことで養子に出されたキヨさん。当時9歳だった彼女を待っていたのは、休むことも、遊ぶことも許されない過酷な日々でした。イジワルな養母から家事や畑仕事にとこき使われ続け、常に暴言を浴びせられる毎日。「どうして私だけが、こんな目に遭わなければならないの……」そう思わずにはいられない出来事が、何度もキヨさんを襲います。