（台北中央社）ソフトバンクは26日、台湾プロ野球（CPBL）の味全ドラゴンズから今オフに獲得した右腕、徐若熙（25）の入団会見を台北市内で開いた。背番号「18」を背負う徐。先発ローテーションの枠を全力で勝ち取り、チームに勝利をもたらしたいと語り、台湾人選手にもエースナンバーである18を着ける資格があるということを証明したいと力を込めた。2019年ドラフト1位で味全に入団。高い奪三振率（10.298）や安定した投球（防御