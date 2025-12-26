仕事納めを迎えたみなさん、今年もおつかれさまでした！師走の忙しさで慢性的な疲労を抱えたまま、年末年始のお休みに入ったという方も多いのではないでしょうか？私も“なんとなく不調”な気がしているんですが、具体的な解決方法がなく困っています……。そこで訪れたのが、12月7日に表参道にオープンした「REMEDY CAVE（レメディ ケイブ）」。肌（外側）と内側（呼吸・巡り）を同じ方向に“調律”する新しいコンセプトの漢