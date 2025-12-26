ELEMOsは12月24日に、同社初となる歩行領域モビリティ「たのシーモ」の販売を、同社の公式オンラインショップにて開始した。価格は、10Ahのバッテリー付属モデルが47万8000円、20Ahのバッテリー付属モデルが51万8000円。●操作のしやすさ・安心感・日常使いを重視「たのシーモ」は、年代を問わず足が不自由な人、歩行が困難な人に向けた歩行領域モビリティで、電動車いすを検討している人の選択肢にもなるよう、操作のしやすさ