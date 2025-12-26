FC東京は26日、アルビレックス新潟からDF橋本健人が完全移籍加入することを発表した。橋本は1999年12月8日生まれの現在26歳で左サイドバック（SB）を主戦場とするプレーヤー。横浜FCの下部組織出身で、慶應大学在学中の2020年にレノファ山口FCでプロデビューを飾った。昨年夏には新潟へ完全移籍加入し、現在FC東京を率いる松橋力蔵監督のもとで公式戦13試合に出場。今シーズンは明治安田J1リーグで27試合出場2アシスト、Jリー