【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマ「The Story of Us」を、2026年3月4日にCDシングルとしてリリース。このたび、収録楽曲の追加とその詳細が解禁となった。 ■CDシングル「The Story of Us」収録曲追加と詳細解禁 今回あらたに発表されたのは、初回盤・通常盤に「Anytime Anywhere - Piano Session」、期間生産限定アニメ盤に「Anytim