日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1659枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 11659( 10658) ABNクリアリン証券 10691( 10112) バークレイズ証券7152(6669)