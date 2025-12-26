高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で男子の県代表の1校・帝京長岡は3回戦に臨み、大接戦を制しベスト8進出を決めました。 相手は宮城・仙台大附属明成。夏のインターハイベスト4の強豪です。 第2Qが終わって39-30と帝京長岡がリード。しかしここから仙台大明成が3ポイントなどで猛追。第3Qで51-51の同点となりました。 この試