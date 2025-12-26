2025年12月25日、シンガポール華字メディアの聯合早報は香港メディアの報道を基に、中国の南京博物院所蔵絵画の流出騒動への関与の疑いで告発を受けた同院の元院長、徐湖平（シュー・フーピン）氏が捜査当局に拘束され、聴取を受けていると伝えた。記事によると、香港の週刊誌「亜州週刊」は23日、中国SNS・微博（ウェイボー）の公式アカウントを通じて、「23日午後12時30分ごろ、幕が下りた」というコメント付きで画像を投稿した