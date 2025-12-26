ABEMAは、12月29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送まであと3日となるきょうは、ねぐせ。の「織姫とBABY feat. 汐れいら」を披露する“きんりのカップル”こときんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）。【