俳優の今井翼が、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が出演する28日放送の日本テレビ系『メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ』年末3時間SP（前11：45〜後2：30）に出演する。【番組カット】グルメを食べて…楽しげな今井翼同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は2本立てとなり、今井とは大分・