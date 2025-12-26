6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（2026年4月11日スタート、毎週土曜後2：30〜※全8回）が、日本テレビで放送されることが決定した。【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォー