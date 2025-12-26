消防によりますと、26日午後4時半ごろ、静岡県三島市南二日町にある横浜ゴム三島工場で「何者かによって、5〜6人が刺された。スプレーや液体をまいた」と消防に通報がありました。すでに警察が現場で容疑者とみられる人物を確保しているということです。