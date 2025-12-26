東京消防庁は来月から、降水量の少ない日が続いた場合に屋外での火の使用を制限する「林野火災警報」の発表を始めると公表しました。今年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模な山林火災を受けて、東京消防庁は八王子市や町田市など多摩地域の14市町村を対象に、「林野火災警報」の発表を来月から始めると公表しました。この警報は強風注意報が発表された状態で、「3日間の降水量の合計が1ミリ以下で、30日間の降水量の合計が30ミリ