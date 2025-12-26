２４日の日本テレビ「人間研究所１時間ＳＰ」には、千鳥のノブがゲスト出演した。ＭＣとしての横顔が深掘りされた。参考にしているＭＣを聞かれると「さんまさんとかダウンタウンさんとかそんなんはもう、スーパー過ぎてできないじゃないですか？じゃあ、司会進行だけきっちりやろうって思って、若手の時に。芸人さんはそんなに見てないかもしれないですね」と説明。続けて「羽鳥さんとか安住さんとか、どうやってやってるんだ