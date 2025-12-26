俳優の犬飼貴丈、赤楚衛二が25日深夜にインスタグラムのストーリーズを更新。“匂わせ”を行った。【動画】犬飼貴丈＆赤楚衛二が出演した『仮面ライダービルド』第1話犬飼はクリスマスツリーの絵文字と一緒に「プリクラ」と「茶色い縁の黒いラーメンどんぶり」を投稿。赤楚も「プリクラ」と「茶色い縁の黒いラーメンどんぶり」を投稿。一緒にいる“匂わせ”をしていた。2人は『仮面ライダービルド』（2017）で出演。犬飼は桐