横浜名物として知られる崎陽軒の「シウマイ弁当」が値上げされます。崎陽軒はきょう、看板商品のシウマイなど123品目を来年2月1日から平均で7.9%値上げすると発表しました。「昔ながらのシウマイ15個入」は700円から740円（税込）に、「シウマイ弁当」は1070円から1180円（税込）となります。値上げは今年2月にも実施していますが、その後も原材料費や物流費が高騰していることを受け、今回の値上げに踏み切ったとしています。崎陽