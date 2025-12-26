白石隆浩死刑囚の死刑執行について記者会見する鈴木法相＝6月、法務省死刑判決が確定し未執行の死刑囚は、今年末時点で105人の見通しとなった。法律の規定で土日と12月29日以降の年末の執行はない。今年は2022年7月以来となる執行があり、対象は神奈川県座間市の9人殺害事件で強盗強制性交殺人などの罪で刑が確定した白石隆浩死刑囚＝執行時（34）＝だった。他に2人が病気などで死亡し、新たに2人の死刑が確定した。白石元死刑