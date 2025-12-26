防衛省は26日、特定秘密の不適切な取り扱いが新たに11件判明したとして、隊員計19人を処分した。うち停職や減給、戒告といった懲戒処分は13人。外部への情報流出はないとしている。防衛省が特定秘密のずさん運用を理由に処分したのは2024年度以降で計269人になった。防衛省によると、航空自衛隊北部高射群第11高射隊（北海道）では昨年12月、特定秘密を扱うために必要な適性評価が未実施だったり、期限切れだったりする隊員4人