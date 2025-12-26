２６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４６銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円３６〜３８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円０７〜１１銭で大方の取引を終えた。