俳優の沢村一樹（58）が26日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ撮影時のオフショットを公開し、反響を集めた。沢村は「いよいよ有馬記念ですね！！今年はどんな素晴らしいドラマが生まれるのか楽しみです！！」と書き出すと、自身が出演していたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のオフショットを投稿。「OA中はネタバレで投稿出来ませんでしたが、伝説の調教師・矢作芳人先生、スタージョッキーの坂井瑠星さんとの