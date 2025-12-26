「横濱ハーバー」が地元の神奈川大を応援正月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の出場校に、銘菓「横濱ハーバー」が贈ったエールにファンが感激している。「超絶可愛い!!」と発想の面白さを称える声が並んだ。駅伝ランナーがまとうシャツと繋ぐタスキが、お菓子のパッケージで再現された。「横濱ハーバー」を製造販売する株式会社ありあけは公式Xに「第102回箱根駅伝出場を記念して、神奈川大学 × ありあけのコラボレーション