【2wayレッスン】 12月19日 発売予定 価格：各3,278円 【らくらくナップ】 12月19日 発売予定 価格：各2,860円 マルヨシは、ポケモンデザインの「2wayレッスン」、「らくらくナップ」を12月19日に発売した。 本商品は「ポケットモンスター」をモチーフとしたデザインをあしらったグッズ。レッスンバッグは、取り外しで