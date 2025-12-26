アクアは、庫内を縦に2分割し右に冷蔵室、左に冷凍室を配置したSide by Side（サイド・バイ・サイド）スタイルの2ドア冷凍冷蔵庫「AQR-SBS48A」を、2026年1月16日（金）に発売します。市場想定価格は19万8000円（税込）。 「AQR-SBS48A」 記事のポイント 海外のキッチンにあるようなダイナミックなレイアウトが特徴。冷蔵・冷凍が左右で分かれているので、庫内が見渡しやすく何がどこに入っているのか一目瞭然。大理石調