【モデルプレス＝2025/12/26】前田敦子が2026年2月13日（予定）に発売する写真集のタイトルが「Beste」（読み：ベステ／講談社）に決定。あわせて、新たな先行カットが解禁された。【写真】前田敦子「半年以上かけて身体づくり」くびれ際立つ圧巻のプロポーション◆前田敦子、写真集タイトルは「Beste」12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜