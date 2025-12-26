街はイルミネーションでキラキラ輝き、立ち並ぶショップのウィンドウも華やかにデコレーションされていたクリスマス。番組パーソナリティーを務めるお笑いコンビ・はるかぜに告ぐのクリスマスは“ライブのはしご”で大忙しだったとか。そんなとんずと花妃が、過去のクリスマス時期に話題になった「キャッチコピー」を紹介した。☆☆☆☆【ジングルベルを鳴らすのは、帰って来るあなたです】1989年、JR東海「クリスマス・エクス