仲のいい友人と食事に出かけた際、お会計はどうしますか？ レジで各々支払いをしたり、誰か一人がまとめて払って、あとから割り勘するなんて方法もあるかと思います。今回は、筆者の友人A子が仲のいいママ友とのランチ会で体験したエピソードをご紹介します。 大人になってからできた友人とのランチ会…だけど 小学生の子供がいるA子は、子供を通して仲良くなったママ友と家族ぐるみで付き合っており、月に１～２回