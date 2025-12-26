動物性脂肪、卵、牛乳、クリーム、バター等の乳製品、はちみつを一切使用しない、100%植物性由来の素材のみで作るパンとパティスリーのお店「Land & Monkeys（ランド・アンド・モンキーズ）」。 日本の麻布十番に本店を構える名店「メゾン・ランドゥメンヌ（Maison Landemaine）」のパン職人であり、日本そしてパリをまたいで実業家としても活躍中のロドルフ＆芳美・ランドゥメンヌさんがオー