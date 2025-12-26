ミュージカル『レベッカ』が、2026年5月よりシアタークリエにて、7年ぶりに再演されることが決定した。キャストには、海宝直人、豊原江理佳、朝月希和、明日海りお、霧矢大夢らが名を連ねる。【写真】ミュージカル『レベッカ』告知ビジュアル本作は、イギリスの作家ダフネ・デュ・モーリアによるゴシックロマンス小説を原作とした、サスペンスとロマンスが交錯する重厚な作品。2008年4月、シアタークリエ・オープニングシリー