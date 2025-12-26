2026年1月より上演される『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイ第2弾舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』より、主演の吉田仁人（M！LK）をはじめ、キャラクターに扮装した全キャストが登場するメインビジュアルが解禁。併せて、スポット映像が到着した。【動画】扮装したキャストが登場！『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』【スポットver.2】『FINAL FANTASY BRAVE EXVIU