速報です。きょう（26日）午後4時ごろ、静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で複数人が刃物で切りつけられる事件がありました。 警察や消防によりますと、きょう（26日）午後4時半ごろ、三島市南二日町にある横浜ゴム三島工場で「何者かによって、5～6人刺された。スプレーや液体をまいた」と消防に通報がありました。現時点で14人の負傷者が確認されていますが、全員意識はあるということです。現場では、治療や搬送の