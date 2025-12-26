◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、美浦トレセン有馬記念連覇に挑むレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、順調な仕上がりを見せている。２６日は開場後すぐに姿を見せると、そのまま坂路へ。７１秒４―１７秒３で駆け上がった後には、ダートコースでキャンターをして厩舎に戻っていった。２５日の公開枠順抽選会ではクリストフ・ルメ