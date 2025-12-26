横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、ペストリーシェフ佐藤が仕立てる芸術的な「あまおうパフェ」が登場。ブランド苺「あまおう」の魅力を存分に味わい、甘い香りに包まれながら心躍る時間を楽しめる一品です！また、ホテル最上階のスカイラウンジ「ベイ・ビュー」では「アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」が期間限定で提供されます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「あまおうパフェ／アフタヌーンティー〜 ス