26日午後4時50分現在、大雪警報が出ている群馬県北部の草津温泉から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。現在も雪が降っていて、風が強く吹いています。25日も数cmの積雪があったようですが、ほとんどが、26日に降った雪が積もっているという状況です。寒いと湯けむりがたつということに加え、湿った空気が来ると湯気が立ちやすく、現在は湯畑の湯けむりが高く立っている様子が見受けられます。26日は、午後4時時点で氷点下7.