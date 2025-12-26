演歌歌手新浜レオン（29）の26年全国コンサートツアー開催が26日、発表された。地元の千葉・白井市の会場を皮切りに、北は北海道から南は沖縄まで全国9カ所を巡り、LINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルを迎える。今年開催された初の全国ツアーは、追加公演を含む全公演がソールドアウト。同公演の模様は、現在U−NEXTで配信中だ。また、日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマの最新曲「Fun! Fun! Fun!」は、サビ