2026年4月5月に上演されるMANKAI STAGE『A3!』ACT3! ~SPRING & SUMMER 2026~の公演詳細を解禁。新キャストとして【夏組】皇天馬役に菊池修司さん、瑠璃川幸役に高梨怜さんの出演が決まったことが発表されました。 【写真を見る】【エーステ】新たな皇天馬役に菊池修司、瑠璃川幸役に高梨怜が決定《MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ~SPRING & SUMMER 2026~》ダウンロード数 800 万突破の大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』