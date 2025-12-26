26日のボートレースまるがめ「丸亀市議会市長杯」5日目1Rで塩田雄一（53＝香川）がコンマプラス01、志道吉和（49＝福岡）が08、吉原聖人（58＝広島）が03、日隈茜（23＝福岡）が06のフライングで欠場し賞典除外。3連単、3連複、2連複、拡連複、複勝が不成立となり発売額1966万200円の約99.8％に当たる1962万9000円が返還された。この日は向かい風が強く吹き、1Rから周回展示が2周から1周、本番も3周から2周に短縮されていた。