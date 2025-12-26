慢性骨髄性白血病を患っていることを公表した、フォロワー13万人超えのインフルエンサー立花蘭さんが26日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。立花さんは「私事ではございますが、先日2025／12／21に入籍しました」と報告し、ウエディングドレス姿でお相手男性と撮影し、互いのタトゥーものぞくツーショットを複数公開。「今年1年、私にとって本当に沢山の事がありました」と振り返るとともに、「辛い時期も前を向けなか