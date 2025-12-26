サンフレッチェ広島は25日、荒木隼人との明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。現在29歳の荒木は2019年に関西大学から広島に加入し、初戦度から24試合に出場するなど頭角を現すと2年目からレギュラーとして33試合1得点を記録した。7年目の2025シーズンはリーグ戦でキャリアハイの37試合に出場。ルヴァンカップでは決勝の柏レイソル戦で先制ゴールを奪うなど活躍し、MVPに輝く。リーグ戦でも優秀選手賞とベストイレ