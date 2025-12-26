今季レアル・マドリードで全コンペティション合わせても99分間しか出番がなく、出場機会を求めて今冬にフランスのリヨンへレンタル移籍することが決まった19歳のブラジル人FWエンドリック。エンドリックは昨夏にパルメイラスからレアルへ合流。新たなブラジルの神童として注目されてきたが、現レアル指揮官シャビ・アロンソの信頼を掴むことは出来なかった。レアルの最前線ではキリアン・ムバッペがゴールを量産しており、ムバッペ