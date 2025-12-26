セレッソ大阪は26日、FC今治からMF横山夢樹が完全移籍で加入することを発表した。現在20歳の横山は昨年2月に帝京高校から今治に加入。リーグ戦29試合6ゴールを記録し、当時J3だったクラブのJ2昇格に貢献した。今季も変わらず主力で活躍し、リーグ戦25試合出場6ゴールを記録。また世代別の日本代表にも選出されており、今年9月に行われたU-20ワールドカップでは4試合に出場して1ゴール1アシストを記録した。直近ではU-22日本代表に