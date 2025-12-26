風の街シカゴで、「村上」の名は着実に広まっている(C)Getty Images世間の耳目を集めた和製大砲との契約による“恩恵”は、早くも目に見える形で表れている。今冬に球界を騒がせたのは、去る12月21日に村上宗隆がホワイトソックスと交わした契約だ。ポスティング公示当初に最大2億ドル（約308億円）の予測も飛び出した25歳を巡っては複数球団による争奪戦が見込まれた。【動画】村上宗隆が入団会見で英語のスピーチ！靴下を取