石川県志賀町のデイサービス事業の入札に不正に関与したとして、町の元職員と金沢市にある内装施工業者の社長が、略式起訴されたことが分かりました。略式起訴されたのは、志賀町の60代の元職員の男性と、金沢市の内装施工会社「アイワーク」の60代の男性社長です。元職員の男性は再任用され、2025年3月まで「社会福祉法人はまなす会」が運営する志賀町デイサービスセンターで施設長を務めていました。関係書類を社長の希望通り作