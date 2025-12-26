カップ麺タイプのそばは熱湯を注ぐだけで簡単に作れるので、年越しそばとしても人気を集めています。「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」は通常のどん兵衛 鴨だしそばと比べてグレードアップした麺・つゆ・具材が使われており、ちょっと贅沢な年越しそばとして良さげなので、実際に買ってどんな味か確かめてみました。「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」(12月2日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com