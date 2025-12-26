潜水艦の修理契約をめぐり、川崎重工業が「裏金」を使って海上自衛隊員に物品などを提供していた問題で、防衛省は、ゲーム機などの私物を受け取った11人を停職や減給の懲戒処分にしました。この問題は、川崎重工が取引先企業との架空取引で捻出した「裏金」を使って海上自衛隊員に物品などを提供していたもので、指揮監督や注意義務違反があったとして、すでに93人の隊員が懲戒処分となっています。一方、川崎重工から私物を受け取